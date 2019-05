Euronews Noite | As notícias do Mundo de 27 de maio de 2019

Como sempre, no dia seguinte a eleições, neste caso as europeias, fazem-se balanços e começam a forjar-se alianças. Este Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio, debruça-se sobre os resultados e as reações a este escrutínio decisivo. Os destaques foram os seguintes:

– Entre Populares e Socialistas, foram os maiores grupos do Parlamento Europeu a perder terreno nestas europeias;

– Em Portugal, quem venceu foi a abstenção, uma das mais elevadas entre os Estados-membros, com um valor recorde de quase 70%;

– Uma vaga verde varreu a Europa: da Alemanha a Portugal, passando pela França, os partidos ecologistas foram dos que mais subiram.