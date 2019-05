Líder do Partido Social Democrata romeno é preso

Tamanho do texto

Liviu Dragnea viu a sentença de três anos e meio de prisâo confirmada pelo Supremo Tribunal.

O líder do Partido Social Democrata romeno, atualmente no poder, estava acusado de ter oferecido cargos na agência estatal de proteção de menores a duas funcionárias do partido. Esta segunda-feira, foi considerado culpado, numa decisão não passível de recurso por parte da defesa..

O líder da esquerda e outrora considerado um dos homens mais influentes da Roménia foi levado à prisão em Bucareste.

Mas este não é o primeiro caso de corrupção a envolver o político. Dragnea tinha já sido afastado da liderança do governo, depois de uma condenaçâo por envolvimento numa campanha de subornos e falsificação de boletins de voto.