Partido do Brexit vence Europeias no Reino Unido

O recém-criado Partido Brexit, liderado por Nigel Farage, chegou à vitória nas eleições europeias. Uma vitória expressiva depois da revolta em torno das negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e da gestão de Theresa May.

Os Conservadores e Trabalhistas foram os grandes vencidos. Um reflexo da divisão que o processo do Brexit tem gerado nos partidos. "É uma noite terrível para o Partido Conservador, mas para os Trabalhistas também. Veja-se o que o Partido Brexit fez aos Trabalhistas no País de Gales e no Nordeste de Inglaterra. É uma forte mensagem e um grande alerta para Westminster, mas será que a vão ouvir?", disse Farage.

Os trabalhistas do Labour perderam o segundo lugar, ultrapassados pelos Liberais-Democratas que conquistaram 20% dos votos, consolidando assim a derrota dos dois grandes partidos da política britânica. Os conservadores, ainda liderados por Theresa May, enfrentaram uma derrota histórica.

Apesar do Partido do Brexit ter tido a maioria, as forças políticas a favor de um segundo referendo reuniram quase 40% dos votos; resultados que ilustram a divisão que a sociedade britânica atravessa.

O Reino Unido devia ter saído da União Europeia a 29 de março, mas continua a fazer parte desta união e as figuras políticas do país ainda discutem os contornos deste processo.