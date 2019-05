Salmões dizimados aos milhões na Noruega

Tamanho do texto

São aos milhões a flutuar nas águas da Noruega - são salmões dizimados, devido à presença de uma alga tóxica. Só no mês de maio morreram mais de 10 mil toneladas em viveiros, como o de Troms.

“Os peixes passaram de nadar calmamente, como de costume, a nadar em todas as direções. E depois começaram a afundar-se. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Foi incrível a quantidade de salmão que se afundou. Dei o alarme imediatamente e coloquei nosso plano de emergência em ação” diz a proprietária de um viveiro, Elisabeth Balteskard.

Os piscicultores tentam proteger as explorações ao mover os peixes das estruturas submersas ou mesmo ao abatê-los antes que a alga prolifere ainda mais. Os profissionais do setor já fazem contas aos prejuízos de dezenas de milhões de euros. Este incidente, em águas norueguesas, fez aumentar o preço do salmão que chegou a subir 5,7% numa semana.