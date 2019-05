Trump reforça relações bilaterais com o Japão

As imagens que chegam do Japão mostram dois líderes de governo em acordo. Donald Trump e Shinzo Abe procuram fortalecer a relação comercial entre os dois países, numa visita de Estado também marcada por outras questões.

A política internacional não abandonou a mesa de discussões e o presidente norte-americano foi-se pronunciando sobre a Coreia do Norte, ou mesmo o Irão.

"Acredito realmente que o Irão queira fazer um acordo. E acho que é inteligente da parte deles e que existe esse possibilidade. Não estamos à espera de uma mudança de regime, quero deixar isso claro. Queremos é que não haja armas nucleares", afirmou Donald Trump

No primeiro de quatro dias da visita oficial, Trump consagrou-se no primeiro chefe de Estado estrangeiro a ser recebido por Naruhito.

Depois do encontro para fortalecer relações bilaterais e resolver o impasse das negociações com a Coreia do Norte, o presidente norte-americano volta ao Japão no final de junho para uma reunião do G20