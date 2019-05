Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger unidos em defesa do clima

A cidade de Viena, na Áustria, acolheu esta terça-feira uma iniciativa internacional promovida pela organização ambiental R20, de Arnold Schwarzenegger, e que contou com a presença de mais de 17.000 pessoas.

O ator austríaco - e ex-governador do estado da California (EUA) - realçou a urgência do problema e apelou à mobilização de todos para a defesa do planeta.

"Nós, as pessoas, temos de trabalhar juntos nisto. Só juntos poderemos ser capazes de o fazer. E estou a contar com todos vós, tal como sempre digo no final: Se vocês me apoiarem e estiverem a 100% comigo, eu prometo-vos: voltarei", afirmou, citando uma frase icónica que pronunciou no filme 'Exterminador Implacável'.

Mas Arnold Schwarzenegger não esteve sozinho no apelo. A cimeira trouxe também a ativista sueca Greta Thunberg, responsável por inspirar milhões de jovens em todo o mundo no último ano para o perigo das alterações climáticas.

"Isto é uma emergência! E os líderes mundiais não estão a agir em conformidade. Mas se eles não fazem nada, nós vamos fazer", atirou.

Pela iniciativa na capital austríaca passou também António Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas voltou a avisar que os países não estão a cumprir com as metas do Acordo de Paris e que algo tem de mudar.

Um sinal dessa mudança está agora nas ruas, com as manifestações e greves estudantis às sextas-feiras em defesa do clima.

Milhares de estudantes em todo o mundo adotaram o exemplo dado por Greta Thunberg e protestam agora por um futuro que sentem em risco.