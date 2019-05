Homem esfaqueia crianças em paragem de autocarro

Tamanho do texto

A cidade de Kawasaki acordou esta terça-feira em choque. Um grupo de crianças, entre os seis e os 12 anos, foi atacado na paragem de um autocarro. Um homem esfaqueou pelo menos 17 estudantes, antes de se suicidar. Há três mortos confirmados. Entre as vitímas mortais está uma jovem de 11 anos.

Reuters

No local foi montado um posto avançado de emergência para estabilizar os feridos antes de os transportar ao hospital.

As primeiras informações indicam que o autor do ataque era pai de uma das crianças. Uma informação não confirmada pela polícia. Há relatos de que avançou para o grupo dizendo a frase: "vou matar-te".

O pai de uma das vïtimas conta que ouviu "o motorista do autocarro a dizer que alguém gritou. Ele não fazia ideia do que estava a acontecer e quando chegou já estavam muitos estudantes caídos no chão. Nessa altura viu um homem esfaquear-se a si próprio e cair."

O atacante ainda n$ao foi identificado e as investigações sobre a motivação do crime prosseguem.

O primeiro-ministro japonês condenou o ataque, que acontece no último dia da visita do presidente dos Estados Unidos ao Japão. Donald Trump também lamentou o crime e manifestou pesar pelas pelas vítimas.

O Japão tem uma das mais baixas taxas de crime violento do mundo.