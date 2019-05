Violência atrás das grades no Brasil

Pelo menos 55 mortos em dois dias - o Brasil enfrenta uma nova crise nas prisões. São prisões sobrelotadas, como em Manaus, no estado do Amazonas, onde a violência transborda.

Assistiu-se a um verdadeiro massacre atrás das grades, no interior do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, com réplicas noutras cadeias. As autoridades descobriram os corpos de 15 prisioneiros, entre os 21 e 42 anos, depois de uma rixa entre grupos rivais. Esta segunda-feira, foram encontrados mais 40 reclusos sem vida, depois da inspeção de outros 3 centros prisionais também localizados em Manaus.

O Brasil é o terceiro país do mundo com mais presos. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o sistema prisional abriga mais de 700 mil pessoas, o que representa aproximadamente o dobro da sua capacidade.

As autoridades do Amazonas asseguram que a situação "está sob controlo", neste momento e foi aberta uma investigação para esclarecer esta série de crimes. O governador do estado, Wilson Lima, disse já ter conversado com o ministro da Justiça, Sergio Moro, a quem pediu ajuda para conter um problema que segundo ele é um "problema nacional".