Líder do 5 Estrelas enfrenta moção de confiança

O líder do Movimento 5 Estrelas e vice-primeiro-ministro italiano, Luigi di Maio, vai sujeitar-se a uma moção de confiança dos militantes do partido, depois da derrota nas eleições europeias. A votação vai decorrer online esta quinta-feira.

Na votação de domingo, o 5 estrelas ficou no terceiro lugar, atrás da Liga, com quem governa, e do Partido Democrático. Enquanto o Movimento teve metade dos votos que tinha obtido nas legislativas, a Liga de Matteo Salvini duplicou os votos.

Mas o líder da Liga e ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, já rejeitou a convocação de eleições antecipadas e garantiu querer continuar a trabalhar com o parceiro de coligação.