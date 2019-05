Guterres galardoado com prémio Carlos Magno

Tamanho do texto

Uma promessa de continuar a defender de forma apaixonada o pluralismo e a tolerância e um apelo a maior vigor e empenho na defesa do multilateralismo na Europa: mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em Aachen, na Alemanha, onde recebeu o prémio internacional Carlos Magno, que lhe foi atribuído pelo seu trabalho na promoção da unidade do Velho Continente.

António Guterres: "Se queremos evitar uma nova Guerra Fria, se queremos evitar uma confrontação entre dois blocos, [...] se queremos construir uma ordem verdadeiramente multilateral, precisamos absolutamente de uma Europa unida e forte como pilar fundamental dessa ordem multilateral, com base no Estado de Direito."

Guterres é assim o primeiro português galardoado com um prémio que, desde 1950, já distinguiu personalidades como Winston Churchill, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel e os papas Francisco e João Paulo II.