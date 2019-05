Alexei Leonov: Entre as estrelas e os pincéis

Alexei Leonov ficou mundialmente conhecido por ser o primeiro homem a "caminhar" no espaço, em 1965.

O que poucos sabem é que este cosmonauta russo além das estrelas, tem outra paixão: a pintura.

O Museu da Cosmonáutica, em Moscovo, reuniu parte das suas obras numa exposição, a tempo de celebrar os 85 anos de Leonov.

"Havia sempre uma sala especialmente equipada, na nossa casa, para a arte do pai. Há um fragmento aqui, na exposição, que mostra isso muito bem. Era um templo de arte", confidencia a filha de Leonov, Oksana Leonov.

Além de ter sido o primeiro homem a aventurar-se no espaço, fora de uma nave, Alexei Leonov conduziu, em 1975, com Valery Kubasov, a primeira acoplagem bem-sucedida, durante o histórico programa espacial russo-americano "Soyuz- Apollo".

"Vejo que a maioria das pinturas, aqui apresentadas, trazem-no de volta à terra. Paisagens das montanhas de Altai, na Mongólia, de Taiga, na Sibéria, o inverno. Tudo isso é muito interessante de ver através dos seus olhos. Podemos sentir a sua alma", refere o ex-cosmonauta soviético, Alexander Alexandrov.

As pinturas do cosmonauta Alexei Leonov, para ver no Museu da Cosmonáutica, em Moscovo, até ao final do outono...