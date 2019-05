Arábia Saudita pede firmeza contra o Irão

Tamanho do texto

A Arábia Saudita pediu aos países do Conselho de Cooperação do Golfo mais firmeza contra o Irão. O apelo, feito pelo rei, surge na sequência de uma escalada de tensão no Golfo Pérsico.

As autoridades sauditas e os Estados Unidos da América responsabilizam Teerão pela alegada sabotagem de barcos na costa dos Emirados Árabes Unidos e por um ataque de drones a um oleoduto na Arábia Saudita realizado por rebeldes iemenitas Houthis.

O Irão nega os ataques, mas a presença militar norte-americana na região foi já reforçada com navios de guerra.

Depois das cimeiras da Liga Árabe e do Conselho de Cooperação do Golfo, em Meca, realiza-se, esta sexta-feira, a reunião da Organização de Cooperação Islâmica, composta por 57 países.