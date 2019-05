Mike Pompeo visita Europa e deixa recados

O Secretário de Estado norte-americano avisou, esta sexta-feira, os aliados europeus para vetarem a Huawei, caso contrário os Estados Unidos restringem a partilha de dados militares.

Mike Pompeo começou na Alemanha um périplo pela Europa.

"Há um trabalho importante a fazer pelos nossos dois países juntamente com os nossos parceiros da NATO e com todos os nossos aliados para garantir a estabilidade e a paz no maior número possível de países do mundo".

Pompeo procura, também, sugestões diplomáticas para diminuir as tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

"Vamos discutir vários problemas pois o mundo está em grande inquietação. Vamos centrar-nos, em especial, na questão do Irão, em como podemos impedir o Irão de possuir armas nucleares e de como podemos impedir outras ações agressivas por parte do Irão", referiu a chanceler germânica, Angela Merkel.

A Alemanha, tal como vários países da União Europeia, mostra-se cética sobre as relações duras entre Washington e Teerão. Berlim defende o acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano, do qual Donald Trump retirou os Estados Unidos da América, em 2018.

Em protesto contra a decisão unilateral norte-americana e ao restabelecimento das sanções, que afetam duramente a sua economia, o Irão anunciou, a oito de maio, que deixaria de limitar as reservas de urânio e água pesada.