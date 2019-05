Seul envia especialistas para o Danúbio

Tamanho do texto

Velas nas margens do Danúbio em homenagem às sete pessoas, todas sul-coreanas, que morreram na noite de quarta-feira quando um barco turístico naufragou. As equipas de resgate ainda tentam encontrar 21 passageiros desaparecidos.

As autoridades húngaras dizem que a possibilidade de encontrar sobreviventes é reduzida. Dos 33 passageiros a bordo, apenas sete foram resgatados: "Podemos ver nas imagens das câmaras de segurança que o pequeno barco, o Sereia, dirige-se para norte, assim como o navio maior - o Viking. Quando chegam aos pilares da Ponte, por algum motivo, o barco Sereia vira-se em frente ao Viking. E, quando o Viking tocou no Sereia, ele virou-se e no espaço de sete segundos, afundou. É possível ver como naufragou quando chegou ao pilar", explica o porta-voz da polícia, Pal Adrian.

Uma delegação sul-coreana já está na Hungria para ajudar nas operações de resgate. Seul enviou também uma equipa de bombeiros, especialistas navais e da guarda costeira. A polícia disse ter prendido o capitão ucraniano do barco turístico e vai continuar a investigar as causas do acidente.