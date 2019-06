Ataques israelitas na Síria fazem dez mortos

Israel fez novos ataques na Síria na madrugada deste domingo, que terão feito dez mortos entre as forças leais a Bashar el-Assad, segundo a ONG sediada no Reino Unido autointitulada "Observatório Sírio dos Direitos do Homem". Segundo o mesmo organismo, os mortos são três soldados do exército sírio e sete combatentes estrangeiros.

O ataque foi confirmado pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que diz que o ordenou em represália contra tiros de roquete disparados sábado a partir da Síria. Os ataques visaram uma zona a sul de Damasco e a península de Al-Quneitra, perto dos montes Golã, que tinha já sido atacada por Israel no mês passado.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel fez vários ataques contra as forças governamentais de Damasco, mas também tropas do Irão e do partido xiita libanês Hezbollah, aliadas do regime de Assad.