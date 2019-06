Champions: A euforia dos adeptos do Liverpool

O Liverpool conquistou, este sábado, a Liga dos Campeões derrotando do Tottenham, em Madrid, por duas bolas a zero.

Os golos de Salah, aos dois minutos, e de Origi, aos 87, ditaram a vitória dos reds, colocando fim a 14 anos de jejum de títulos europeus.

Os adeptos do Liverpool encheram as ruas da capital espanhola, celebrando a conquista, pela sexta vez, da Liga dos Campeões de Futebol. A última foi na final de Istambul, em 2005.

"Não jogámos muito bem. O Tottenham não jogou muito bem. Foi uma final pobre, mas ganhámos! Levantar as orelhas grandes seis vezes... é irreal, irreal, é tão emocionante", afirma um adepto.

"Que sensação, tanta movimentação na cidade. É simplesmente incrível. A tristeza do ano passado acabou de ser superada hoje. É inacreditável. A cidade está toda na rua e todos estão a comemorar. É fantástico!", sublinha outro,

A euforia britânica tomou conta das ruas de Madrid e, também, em Liverpool. O mar encarnado dos adeptos invadiu as ruas da cidade inglesa, com os festejos a prolongarem-se pela madrugada, como relata o jornalista da euronews, Andy Robini.

"Este é o momento pelo qual os adeptos do Liverpool estavam à espera. Depois de não terem conseguido vencer o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, no ano passado, os encarnados finalmente conquistaram o sexto título europeu, provocando cenas de alegria no centro da cidade. O Tottenham ainda insistiu, mas tarde demais, para deleite dos adeptos do Liverpool que, tenho a certeza, não vão dormir muito esta noite."