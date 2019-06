Guaidó em campanha na terra natal de Chavéz

O tom de desafio na Venezuela sobe ainda mais quando Juan Guaidó se dirige à localidade onde nasceu Hugo Chavéz, Barinas, para alargar a base contra o poder.

O presidente da Assembleia voltou a apelar à demissão voluntária de Nicolás Maduro e afirmou que o apoio internacional é cada vez mais forte.

Guaidó sublinhou que vai usar "todos os recursos para obter eleições livres e um governo de transição, sem interferir no processo para acabar com a usurpação do poder. Esta segunda-feira, vários países europeus reúnem-se com o grupo de Lima, juntando a Europa e a América, para exercer mais pressão e para que percebam a luta venezuelana".

Guaidó em Barquisimeto

Entretanto, o Brasil retirou o convite à diplomata enviada por Guaidó para assumir a representação da Venezuela em Brasília. O governo venezuelano afirma que irá haver "sanções" se forem abertos o que chama de "falsos serviços consulares" no estrangeiro.