Novo presidente de El Salvador toma posse

Nayib Bukele assumiu, este sábado, o cargo de presidente de El Salvador, para um mandato de cinco anos.

O empresário, de 37 anos, prometeu fazer com que o país reassuma a liderança do desenvolvimento na região da América Central, mesmo que para isso tenha de tomar decisões amargas.

"O nosso país é como uma criança doente e todos nós devemos cuidar dela. Todos nós devemos tomar um pouco de remédio amargo, todos nós devemos sofrer um pouco, ter um pouco de dor, assumir responsabilidades. Todos nós, como irmãos, devemos impulsionar essa criança que é a nossa família, é o nosso país, é El Salvador", afirmou Bukele.

O novo presidente tem pela frente muitos desafios, sendo o principal refrear a emigração. Segundo os dados oficiais, em média, 200 salvadorenhos emigram, todos os dias para os Estados Unidos da América. Sem documentos e fugindo da pobreza e da violência.

De acordo com as Nações Unidas, El Salvador tem uma taxa de 50,3 homicídios por 100 mil habitantes, uma das mais elevadas do mundo.