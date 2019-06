Espanha despede-se de Reyes

Tamanho do texto

"José António Reyes, um capitão eterno" - a mensagem escrita em nome do Sevilha, ecoou por toda a cidade. Milhares de adeptos juntaram-se no estádio Sánchez PizJuán para prestar uma homenagem ao jogador de 35 anos que morreu ao volante de um carro, que se despistou a 237 quilómetros por hora.

Sérgio Ramos começou com Reyes no Sevilha e depois voltaram a jogar juntos no Real Madrid considerou este como "um dos momentos mais tristes para todos em Sevilha".

José António Reyes fez quase toda a carreira em Espanha, mas passou também pelo Arsenal e pelo Benfica.

Luisão, antigo capitão encarnado, representou o clube da luz no funeral.