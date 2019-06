Oposição arrebata autárquicas na Grécia

Tamanho do texto

Pode dizer-se que foi uma vitória estrondosa aquela que a oposição alcançou nas eleições municipais e regionais na Grécia. Os conservadores do Partido Nova Democracia arrebataram várias autarquias ao Syriza, o partido do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, incluindo Atenas.

O jornalista da Euronews Giannis Karagiorgas salienta que "a Nova Democracia confirma assim a vantagem que os resultados das eleições europeias já anunciavam. Para além da capital grega, reconquistada após quase uma década de interregno, os conservadores impuseram-se na maior parte das regiões e municípios".

Costas Bakoyannis assume então a Câmara de Atenas, depois de alcançar mais de 65% dos votos contra o adversário do Syriza, Nassos Iliopoulos.

Costas Bakoyannis celebra a vitória em Atenas REUTERS/Costas Baltas

Um resultado idêntico foi obtido por Giorgos Patoulis, o candidato da Nova Democracia na região da Ática, a maior da Grécia. Aliás, em termos de governos regionais, o Syriza ganhou apenas na ilha de Creta.

A grande surpresa veio de Salónica, a segunda maior cidade grega, com o independente Konstantinos Zervas a levar a melhor contra o candidato da Nova Democracia.

O desaire do Syriza de Tsipras nas europeias levou-o a antecipar as eleições legislativas para o próximo dia 7 de julho, uma data seguramente muito aguardada por Kyriakos Mitsotakis, o líder do partido conservador.