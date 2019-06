Veteranos celebram Dia D em cruzeiro até à Normandia

Tamanho do texto

A pompa e circuntância do embarque estão longe da solenidade de outros tempos. Há 75 anos, milhares de soldados partiam rumo à Normandia. 6 de junho de 1944 marcaria para sempre a história da humanidade e a vida dos homens que por estes dias farão um cruzeiro para celebrar o Dia D, a data que assinala o começo do fim da Segunda Guerra Mundial.

John Roberts tem 95 anos. Era vice-almirante quando entrou a bordo do barco que o levaria às famosas praias do norte de França. Agora, a reviver a viagem, são outras as preocupações que o assombram. "Já não ando de barco há 40 anos. Espero não enjoar!", afirma, rindo-se.

No porto de Dover, no sul de Inglaterra, 300 veteranos do Dia D partiram para uma viagem de seis dias que os vai levar de volta às praias da Nornandia.

Pelo caminho está prevista uma paragem em Portsmouth. Theresa May, Donald Trump e outros líderes mundiais estarão à espera para uma cerimónia de homenagem aos combatentes pelos aliados contra as tropas nazis.