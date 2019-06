Euronews Noite | As notícias do Mundo de 3 de junho de 2019

Tamanho do texto

Donald Trump chegou ao Reino Unido e levantou polémica. Mesmo antes de aterrar, lançou críticas ao presidente da Câmara de Londres.

_** - A visita de três dias do Presidente dos Estados Unidos começou hoje, com um banquete no Palácio de Buckingham.

- A NATO está preparada para receber a Macedónia do Norte. O país vai ser o trigésimo membro da organização militar a partir de 2020.

- Ao longo desta semana, assinalam-se os 75 anos do dia D. Atores da série "Irmãos de armas" e veteranos da Segunda Guerra Mundial estiveram juntos em França. A ficção encontrou-se com a realidade.

- Era uma senhora da literatura e um dos rostos do património cultural português. Agustina Bessa Luís pousa a caneta e morre aos 96 anos.

Estas e outras notícias em destaque nesta edição de Euronews Noite, com apresentação de Patrícia Tavares.