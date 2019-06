Apreendida uma tonelada de cocaína em águas portuguesas

Tamanho do texto

Uma operação conjunta, entre Portugal e o Brasil, levou à apreensão de uma tonelada de cocaína numa embarcação de pesca, no oceano Atlântico. Foram detidos sete homens com idades compreendidas entre os 36 e os 64 anos. Nenhum deles português.

Tratou-se de uma complexa operação, apoiada pelos EUA e Reino Unido, de combate ao tráfico transnacional de estupefacientes, por via marítima, que juntou a Polícia Judiciária, Marinha e a Força Aérea portuguesas com a Polícia Federal do Brasil.

Durante a Operação, denominada "Areia Branca", as autoridades localizaram e intercetaram, em pleno oceano, um barco de pesca com pavilhão brasileiro. As autoridades suspeitavam, e acabaram por confirmar, que este era utilizado para o transporte de cocaína que tinha como destino a Europa.