Wanda Zarzycka: Pianista aos 108 anos

Não sendo uma pianista famosa, Vanda Zarzycka é uma centenária famosa na Polónia, por tocar piano.

Aos 108 anos, as mãos deslizam com enorme destreza sobre o teclado e o pé mantém-se firme no pedal. Os gestos e a melodia trazem-lhe memórias de tempos felizes, há mais de um século.

"Eu costumava dançar muito bem. Era sempre muito procurada nos bailes em Lviv. Os salões de baile eram lindos. Infelizmente, tudo passou", lamenta.

Formada no conservatório de Lviv, na Ucrânia, Wanda herdou o piano da mãe que o recebeu de prenda de casamento. Apesar de os médicos lhe dizerem, aos 80 anos, que nunca mais tocaria, continua a fazê-lo todos os dias, 28 anos depois. Só parou quando foi obrigada a fugir para a Polónia, no início da guerra, deixando para trás o piano que só viria a recuperar em 1944.

Diz que deve a saúde e a longevidade à devoção pela música e por Deus.