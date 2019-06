México reforça segurança na fronteira com a Guatemala

O Governo mexicano vai enviar seis mil elementos da Guarda Nacional para a fronteira com a Guatemala, para tentar conter o fluxo de migrantes centro-americanos rumo aos Estados Unidos. O presidente norte-americano acusa o México de pouco ou nada fazer para travar a onda de migração para os Estados Unidos e ameaçou impor taxas alfandegárias de 5% aos produtos mexicanos a partir de segunda-feira se o país não tomar medidas.

Esta sexta-feira, prosseguem as conversações entre o México e os Estados Unidos sobre comércio e migração, que começaram na quarta-feira. O ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano está em Washington para tentar convencer a administração Trump a não impor as tarifas sobre as importações provenientes do México.