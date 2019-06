Trump anuncia acordo com o México e suspende tarifas alfandegárias

Tamanho do texto

Donald Trump anunciou um acordo com o México sobre a imigração e suspendeu as tarifas alfandegárias. Depois de três dias consecutivos de negociações, México e EUA chegaram a um compromisso que satisfaz as exigências de Donald Trump para reduzir os fluxos migratórios.

O Presidente dos Estados Unidos fez o anúncio através do Twitter: "tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América chegaram a um acordo com o México", escreveu Trump na rede social. Acrescentando que "as tarifas contra o México, programadas para entrar em vigor na segunda-feira, estão suspensas por tempo indefinido e que o país concordou em tomar medidas rigorosas para travar o fluxo migratório em direção à fronteira sul".

"O México vai tomar medidas sem precedentes para aumentar a fiscalização, para conter a migração ilegal incluindo a implantação da Guarda Nacional em todo o México, dando prioridade à fronteira sul. O México também está a tomar medidas decisivas para desmantelar as organizações de contrabando e de tráfico humano, assim como as suas redes financeiras e de transporte ilícitas", explica a Embaixadora do México nos EUA, Martha Barcena.

Segundo Trump, o objetivo das negociações era reduzir ou eliminar a imigração ilegal proveniente do México. A maioria dos migrantes que atravessam o país em direção aos Estados Unidos foge da violência e da falta de condições em países como El Salvador, Honduras ou Guatemala.