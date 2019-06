Eleições Presidenciais no Cazaquistão

Estão abertas as urnas no Cazaquistão. Aproximadamente, 10 milhões de eleitores já começaram a votar para escolher um novo sucessor para o país. São as primeiras eleições presidenciais depois da demissão do antigo chefe de Estado. Nursultan Nazarbaiev abandonou o cargo em março, depois de praticamente 30 anos de liderança.

O antigo Presidente apoiou a candidatura de Kassym-Jomart Tokaiev, de 65 anos. A oposição apresentou seis candidatos pouco conhecidos. Durante a campanha, Tokaiev defendeu uma filosofia de continuidade do antigo governo.

O candidato, apontado como o favorito, enfrenta uma agitação social no país, desde a queda dos preços do petróleo. A campanha eleitoral ficou marcada por vários movimentos de protesto e pela dura intervenção das autoridades.