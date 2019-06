Migrantes em compasso de espera no México

São migrantes vindos da América Central e estão em compasso de espera perto da fronteira sul do México. Uma espera ansiosa, depois do anúncio do novo acordo sobre a imigração com Washington que pretende conter o fluxo de migrantes que chega à fronteira com os Estados Unidos.

"É muito perigoso agora, por causa do que está a acontecer com a imigração, assim não podemos sair do abrigo. Se sairmos, apanham-nos e enviam-nos para o nosso país", explica uma migrante de EL Salvador.

Com base neste acordo, o México concordou em adotar medidas mais fortes, como a mobilização da Guarda Nacional para a fronteira sul, a partir desta segunda-feira. "Não vou levantar o punho ao governo dos EUA, mas sim estender a mão. É por isso que reitero a nossa vontade de amizade, diálogo e colaboração", disse o Presidente mexicano, López Obrador.

O acordo entre EUA e México veio também suspender o anterior anúncio de Donald Trump relativo à imposição de tarifas alfandegárias sobre todos os produtos mexicanos.