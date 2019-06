Petroleiros atacados com torpedos no golfo de Omã

Dois petroleiros foram alvo de ataques no Golfo de Omã, perto da costa dos Emirados Árabes Unidos, junto ao estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto da produção de petróleo do Médio Oriente que é consumida no mundo. A empresa norueguesa Frontline, proprietária de um dos navios, diz que o ataque fori feito através do disparo de torpedos. As marinhas dos Estados Unidos e do Irão participaram nas operações de salvamento.

As tripulações de ambos conseguiram deixar os navios em segurança. No entanto, estes incidentes fizeram temer tensão no mercado petrolífero e causaram um aumento imediato no preço do barril. Os dois navios em causa são o Front Altair, com pavilhão das ilhas Marshall, e o Kokuka Courageous, do Panamá.