Wakeboard para protestar contra inundações

Cepatlah Surut Samarindaku "Wakeboarding On The City Flood" Hal ini kami dedikasihkan sebagai bentuk keresahan akan banjir yang belum juga surut dihari ke 3. Dengan perasaan duka yang dalam terhadap korban yang terkena bencana, kami berdoa semoga banjir segera surut dan dapat segera kembali kerumah. . big thanks to @Fhri_ramadhan7 X @anatasianissa as athlet and all the team who make it happen @alfredhobasugis @herryy @resaalifutama @anatasyanissa @ditaditia @sputrasofyan @mhmmd.vikry @yogawartama @wahyu_alrasyid