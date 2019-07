Presidente Filipe Nyusi inicia visita de Estado a Portugal

Está em Lisboa, desde o início da tarde de terça-feira, o Presidente da República de Moçambique. Trata-se de uma visita de Estado de quatro dias, a convite do seu homólogo português.

Filipe Nyusi, foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa com as habituais honras militares, na Praça do Império, em Belém, na capital portuguesa. Depositou uma coroa de flores no túmulo do escritor português Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos. Momento acompanhado por vários representantes dos governos português e moçambicano. Nyusi passou também pela Assembleia da República portuguesa.

Os presidentes moçambicano e português participarão, já esta quarta-feira, na IV Cimeira Portugal-Moçambique na qual está prevista a assinatura de vários acordos entre os dois países.

Quinta-feira os dois chefes de Estado estarão presentes no Fórum EurAfrican. Neste evento Filipe Nyusi falará de reconstrução, o renascer depois da tragédia, do rasto de morte e destruição, deixado pela passagem do ciclone Idai.

A deslocação do presidente moçambicano a Portugal acontece em ano de eleições em Moçambique, Legislativas, Presidenciais e Regionais.