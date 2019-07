Brasil vence Argentina e está na final da Copa América

O Brasil mantém vivo o sonho de conquistar a Copa América de futebol pela primeira vez desde 2007 e chegar ao nono título na maior competição de seleções da América do Sul.

A jogar em Belo Horizonte, a seleção 'canarinha', comandada por Tite, garantiu a presença na decisão do troféu, depois de vencer a rival Argentina, por 2-0, na primeira meia-final realizada no Estádio Mineirão.

O primeiro golo foi obra do avançado Gabriel Jesus, aos 19 minutos, que concluiu de forma simples uma excelente jogada do ataque brasileiro desenhada por Daniel Alves e Roberto Firmino.

Contudo, a Argentina - que contou com o jogador do Sporting Marcos Acuña no onze inicial - não se deixou abater e reagiu. No entanto, o esforço de Lionel Messi e companhia foi contrariado pelos postes, que travaram as tentativas de Kun Aguero e do próprio Messi.

Com o guardião Alisson a garantir segurança na retaguarda, o Brasil soube ser muito eficaz na frente e aumentou a vantagem no marcador já durante a segunda parte. Gabriel Jesus retribuiu a assistência do primeiro golo e permitiu a Roberto Firmino sentenciar o resultado em 2-0 aos 71 minutos.

Até final, os ‘albicelestes’ ainda tentaram chegar ao golo que lhes permitiria voltar ao jogo, mas, mais com o ‘coração’ do que com a cabeça, pois já não conseguiram criar nenhuma verdadeira oportunidade de perigo.

Nas quatro vezes em que recebeu a competição (1919, 1922, 1949 e 1989), a seleção brasileira saiu sempre vencedora. Já para Lionel Messi, ainda não foi desta que a estrela do Barcelona conseguiu alcançar um título pela principal seleção da Argentina, tendo já perdido três finais da Copa América.

O Brasil espera agora por Chile, bicampeão em título, ou Peru, que disputam esta madrugada a segunda meia-final. O título da Copa América de 2019 decide-se no domingo, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.