Palácio Nacional de Mafra e Bom Jesus de Braga são Património Mundial

Dois importantes monumentos portugueses considerados Património Mundial da Unesco. O Palácio Nacional de Mafra recebeu a classificação este domingo, na reunião oficial da organização, em Baku, no Azerbaijão. A mesma classificação foi atribuída ao Santuário do Bom Jesus, em Braga.

A Câmara de Mafra adiantou que esta classificação da UNESCO só “peca por ser tardia” e o autarca de Braga salienta a “grande responsabilidade” que este reconhecimento acarreta.

Colinas do Prosecco

As Colinas do Prosecco também receberam o título. Esta nomeação italiana foi aprovada por unanimidade. Estas colinas produtoras do vinho italiano mais consumido no mundo, ficam na região do Vêneto, no nordeste de Itália e também entraram para a lista do Património Mundial da Humanidade da Unesco.

Bagan

Bagan, no Myanmar, foi outro dos locais sagrados e míticos a entrar para a lista. A paisagem natural de Bagan inclui um complexo de templos budistas, mosteiros e locais de peregrinação, assim como vestígios arqueológicos e esculturas.

Antiga Babilónia

A sul de Bagdade, no Iraque, um local que inclui as ruínas da antiga cidade que foi a capital do Império Neo-Babilónico. A antiga Babilónia também foi classificada como Património Cultural Mundial da UNESCO.