Navios da marinha britânica em alerta máximo

As embarcações da Marinha britânica que circulam entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã receberam ordens de prontidão máxima depois da tentativa de bloqueio de um petroleiro britânico no Estreito de Ormuz.

Euronews

Um episódio que ainda não foi completamente explicado, mas que ameaça arrastar o Reino Unido para o conflito político entre os Estados Unidos e o Irão.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros desmente a acusação de que o Irão tentou bloquear o petroleiro. Javad Zarif aponta o dedo aos Estados Unidos, dizendo que a "potência número um do mundo", com o "maior poder na política internacional" sente que "foi derrotada" no Médio Oriente. O chefe da diplomacia do Irão justifica esta derrota com "a resistência do povo" e da República islâmica.

Boris Johnson e Jeremy Hunt marcam posição

A escalada de tensão entrou na campanha para a sucessão de Theresa May, à frente do Partido Conservador britânico. Os dois candidatos à liderança são unânimes em defender a importância de travar a animosidade na região.

Boris Johnson diz que "é muito importante" que as embarcações com bandeira do Reino Unido "possam navegar nas águas do Golfo Pérsico ou em qualquer outro lugar em perfeita segurança".

Jeremy Hunt, atual ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, diz estar preocupado com a evolução da situação, mas ao mesmo tempo "orgulhoso" pelo forma como a Marinha defendeu o barco britânico.

Na semana passada, a Marinha britânica arrestou um petroleiro iraniano junto a Gibraltar. O Irão ameaçou de imediato retaliar. Esta quinta-feira surgiu a notícia de uma tentativa de bloqueio de um petroleiro britânico na entrada do Golfo Pérsico