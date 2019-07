No Comment - As melhores imagens da semana

A Estónia celebrou os 150 anos com um festival de música coral reconhecido pela agência cultural da ONU.

Foram esperadas cerca de 90.000 pessoas para estarem presentes no concerto do Festival da Canção na capital da Estónia, Tallinn.

A celebração da canção e da dança estoniana, durou quatro dias, atraindo 35.000 cantores, mais de 1.000 coros e 700 grupos de dança.

O evento é realizado desde 1869 acontecendo a cada cinco anos.

A tradição do canto está intimamente ligada ao surgimento da identidade nacional do país inspirando a desafiadora "Revolução do Canto" que no final dos anos 80, encerrou quase cinquenta anos de ocupação soviética no país.

Embora mais de metade dos cantores terem idade inferior a 30 anos, o que significa que conheceram a Estónia como um país livre, a sonoridade tímbrica ainda tem um profundo significado para essa nova geração de cantores coralistas.

O concerto The 7-hour culminou com uma música intitulada My Fatherland is My Love que é também o lema da canção e da celebração da dança.

Um mar de bandeiras azuis, brancas e negras, canções a expressar amor pela pátria, e os gritos de "Eesti" - ou Estónia - surgiram entre a multidão, trespassando um clima de celebração jubilosa.

Durante a "Revolução do Canto", dois milhões de pessoas na Estónia, Letónia e Lituânia deram as mãos em forma de cadeia humana com cerca de 600 km para protestar contra a ocupação soviética dos seus países através da música.

A UNESCO reconheceu o festival de Canções Folclóricas da Estónia e eventos idênticos como por exemplo nos países bálticos, Letónia e Lituânia, por mostrarem o "património cultural intangível da humanidade".

-------------------------------------------------

Em Portugal, tabuleiros decorados são exibidos na cidade de tomar.

Durante o tradicional Festival de Tabuleiros, na cidade histórica de Tomar, mais de 700 mulheres desfilaram com encantadores tabuleiros decorados com várias flores.

O desfile acontece a cada quatro anos e atrai centenas de milhares de visitantes à cidade do Ribatejo.

Este ano, um total de 748 tabuleiros participaram no desfile que se estendeu ao longo de 5 quilómetros na cidade portuguesa.

A origem dos tabuleiros remonta ao culto do Espírito Santo no princípio do cristianismo.

Mulheres de várias classes sociais participam na tradição onde carregam na sua cabeça uma estrutura vertical de pão e flores que pesa cerca de 16 quilos.

Quanto aos homens só devem intervir para facilitar a colocação do tabuleiro em cima da cabeça da mulher ou caso aconteça um acidente durante o percurso do desfile.

-------------------------------------------------

No Rio de Janeiro, fãs de todo o mundo reuniram-se para homenagear o pioneiro da música bossa nova, João Gilberto na passada segunda-feira.

Para acompanhar esta cerimónia não poderia faltar boa música, uma pequena orquestra de cordas e coro executou uma das mais famosas canções de Gilberto, intitulada "Chega de saudade", no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Dezenas de amigos e familiares juntaram-se e cantaram em uníssono, até mesmo a filha de Gilberto Bebel, também ela cantora.

No início da manhã de segunda-feira, a sua esposa Maria do Céu ficou ao lado do corpo enquanto os fãs passavam para fazer uma última despedida ao artista.

A ex-mulher de Gilberto, Cláudia Faissol, também esteve presente.

Enormes coroas fúnebres estavam atrás do caixão do cantor com cartazes que diziam: "O melhor dos melhores, João Gilberto," e "Todo o amor para o génio, João".

O artista que venceu por duas vezes o prémio Grammy, foi ainda homenageado na final do torneio de futebol da Copa América, realizado no Rio de Janeiro.

Dezenas de milhares de pessoas pararam para fazer um minuto de silêncio para Gilberto antes do início do jogo de domingo tendo ainda a cantora pop Anitta fechado a apresentação de abertura a dizer: "Luz do melhor, João Gilberto!"

Num comunicado, a Academia de Gravação e a Academia Latina da Gravação mencionaram que Gilberto era "um arquitecto da música bossa nova" e que o seu "estilo inovador e a sua musicalidade de mestre ajudaram a transformar o género num fenómeno mundial".

No sábado, o cantor de 88 anos, morreu de causas naturais na sua casa no Rio de Janeiro.

-------------------------------------------------

Na Espanha, um motorista foi morto devido a chuvas que causaram enchentes.

Chuvas intensas provocaram inundações repentinas que levaram a cortes de energia em algumas aldeias da região de Navarra, no norte da Espanha.

Uma estrada principal na aldeia de Pueyo ficou dividida ao meio depois de abundantes correntes de dois rios terem transbordado a área.

Chuvas torrenciais atingiram ainda Tafalla, causando inundações e danos devastadores.

De acordo com relatos da imprensa local, a cidade acumulou mais de uma centena de litros/m² em apenas algumas horas, causando o transbordo do rio Cidacos em várias áreas da cidade e da região.

Vários carros e casas foram varridos assim como empresas que ficaram inundadas.

No final da segunda-feira, na aldeia de Moriones, a cerca de quarenta minutos de Pueyo, os bombeiros encontraram o corpo de um motorista cujo carro foi arrastado por inundações repentinas.

-------------------------------------------------

Na Bósnia, várias pessoas juntaram-se para realizar as cerimónias fúnebres das vítimas na Srebrenica.

Na quinta-feira, milhares de pessoas fizeram luto para marcar os 24 anos desde o massacre.

Considerada a pior crueldade na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, cerca de 8.000 homens muçulmanos foram mortos.

Os corpos das vítimas foram anteriormente colocados em valas comuns espalhadas por Srebrenica, por estes motivos, na cerimónia que vai marcar a data do aniversário, 33 corpos das vítimas irão receber um enterro apropriado.

Em razão das mortes terem sido realizadas por forças sérvias da Bósnia, o ex-líder Radovan Karadzic e os seus militares, foram condenados por extermínio no tribunal das Nações Unidas em Haia.