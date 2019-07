Novo vídeo de indígenas isolados na Amazónia

Um novo vídeo de indígenas Awá, que vivem na Amazónia sem contacto com o mundo externo, volta a chamar a atenção para a problemática crescente da deflorestação e do tráfico de madeira numa região do Brasil que integra o chamado "pulmão do planeta".

As imagens foram capturadas por Flay Guajajara, membro da associação de cineastas indígenas Mídia Índia:

"É um povo que nunca teve contacto com ninguém, com nenhuma sociedade, e é um povo que é perseguido. [...] Eles são ameaçados por vários factores ali: madeireiros, caçadores, pescadores, fazendeiros. [...] É isso que os nossos avós nos diziam, que esse povo precisava de nós, precisa da floresta e nós também precisamos da floresta."

Os Awás capturados nas imagens vivem isolados numa área da Amazónia onde habitam também os indígenas Guajajara que, sob a presidência de Jair Bolsonaro, têm alertado para o recrudescimento, nomeadamente, da exploração madeireira ilegal.

De acordo com a Constituição brasileira, os povos autóctones têm o direito a terras reservadas, onde a exploração mineira e agrícola não tradicional são proibidas. Mas Bolsonaro tem posto em causa este conceito, afirmando que os indígenas devem ser "integrados na sociedade".