Europa ocidental em alerta com vaga de calor

As temperaturas, já altas, continuam a subir esta quarta-feira na Europa Ocidental. A nova onda de calor levou as autoridades de vários países a acionar o alerta vermelho.

Na França, quase todas as regiões estão em alerta. Météo France prevê temperaturas nunca vistas em mais de 70 anos. Quinta-feira, Paris pode chegar aos 41 ° C. O record atual data de 1947 com 40,4 ° C.

A Grã-Bretanha não é deixada de fora, pode conhecer o dia mais quente da sua história na quinta-feira e bater o recorde absoluto de 38,5 ° C.

"As ondas de calor têm a marca das alterações climáticas. Estão a tornar-se mais frequentes. Estão a começar mais cedo e a tornar-se mais intensas. Não é um problema que vai desaparecer. Mas os planos de ação de saúde contra calor que, agora, existem em muitas partes do mundo, fazem com que seja expectável que o incidente que vimos em 2003 seja uma coisa do passado,” afirmou a porta-voz da Organização Meteorológica Mundial, Clare Nullis.

A Bélgica está em vermelho pela primeira vez. A Itália, Alemanha, Holanda e Suíça também estão em alerta.

Em Portugal, o risco de incêndio vai agravar-se até quinta feira. Está prevista uma ligeira subida da temperatura e uma diminuição da humidade relativa do ar