Giuseppe Conte sublinha confiança no governo

O primeiro-ministro Italiano foi esta quarta-feira ao Senado falar sobre as alegadas ligações entre a Rússia e o partido da coligação A Liga.

Giuseppe Conte reconheceu que o colaborador de Matteo Salvini acusado de negociar o suposto financiamento ilegal da Liga esteve presente em eventos do executivo italiano na Rússia e em várias viagens do ministro do interior àquele país. No entanto, garantiu que Gianluca Savoini, "não ocupa nem ocupou cargos oficiais como consultor ou especialista" para o governo.

As suspeitas de corrupção que envolvem o partido a Liga aumentam a pressão sobre o ministro do interior italiano, conhecido pelo euroceticismo e pelas políticas contra a imigração ilegal.

Matteo Salvini sempre disse que as ligações entre o seu partido e a Rússia são "fantasia" e que não iria falar sobre o assunto.

Mas as novas suspeitam de que o dinheiro russo está a ser usado para comprar influência no Ocidente fizeram com que o ministro colocasse a hipóteses de falar no Senado.