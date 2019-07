Coreia do Norte lança dois mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou esta quinta-feira dois mísseis de curto alcance, que cairam no mar, em protesto contra as manobras militares conjuntas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, previstas para agosto.

O Japão confirmou o alcance reduzido dos mísseis: "Até agora, não pensamos que tenha caído dentro do território do Japão ou da nossa zona económica exclusiva (ZEE). E não encontramos nenhuma prova de que os lançamentos estejam a ameaçar a segurança do Japão neste momento", referiu o chefe de gabinete do primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga.

Yang Mu-jin, um especialista da Coreia do Norte, professor da Universidade de Seul, diz que o último teste de mísseis de Pyongyang foi uma tática de pressão aparente dirigida a Washington, mas não só."Olhando para o quadro geral, diria que parece ser uma resposta direta contra os exercícios militares conjuntos Coreia do Sul-EUA. Analisando mais de perto, penso que transmite uma mensagem interna de que Pyongyang não será negligente no tratamento das questões de segurança para solidificar o regime".

Este foi o primeiro ensaio de mísseis desde o último encontro entre Donald Trump e Kim Jong Un. Pyongyang avisou que o projeto de retomar as discussões com Washington cai por terra se houver manobras militares.