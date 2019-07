Alerta de mau tempo na Bolívia

Enquanto a Europa sufoca de calor chegam imagens de neve a cair em sítios insuspeitos.

Um autentico postal de inverno chega das colinas de La Paz, na Bolívia. A frente fria que atinge o país trouxe chuva forte e inundações localizadas e cobriu de branco várias cidades.

As autoridades emitiram, esta quinta-feira, um alerta laranja por causa das baixas temperaturas. Os fortes nevões provocaram o encerramento temporário de estradas e escolas em diferentes regiões do país. A população foi aconselhada a ficar em casa ou procurar abrigo por causa dos ventos que atingiram os 70 quilómetros por hora e que criaram alarme no Lago Titicaca, com ondas de 2 metros e forte agitação.