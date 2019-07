Transferências 2019/20: Os maiores negócios já confirmados no futebol

Tamanho do texto

O mercado de transferências para a temporada 2019/20 está em andamento e João Félix assume-se, aos 19 anos, como o "rei do verão" futebolístico.

Antoine Griezmann muda-se para o Barcelona e, até ver, é o segundo maior negócio desta janela de mercado.

O avançado português foi confirmado no Atlético de Madrid, num negócio avaliado em €126 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão fixada pelo Benfica mais comissões inerentes à transferência.

O francês deixou os "colchoneros" pagando a respetiva cláusula de rescisão: €120 milhões.

O belga Eden Hazard, que trocou o Chelsea pelo Real Madrid, fecha o pódio provisório dos maiores negócios deste verão no futebol europeu.

Em Portugal, as chegadas do espanhol Raul de Tomas e do brasileiro Carlos Vinícius ao Benfica lideram o top nacional das contratações.

Veja a seguir as maiores transferências dos principais campeonatos europeus, já confirmadas pelo site especializado Transfermarket.

PORTUGAL

Aquisições (fecho a 02/09/2019)

€20 milhões, Raul de Tomas, do Real Madrid (Espanha) para o Benfica;

€17 milhões, Carlos Vinícius, do Nápoles (Itália) para o Benfica;

€12 milhões, Shoya Nakajima, do Al Duhail (Qatar) para o FC Porto;

€8,5 milhões, Zé Luís, do CSKA Moscovo (Rússia) para o FC Porto;

€8,5 milhões, Luis Díaz, do Junior Barranquilla (Colômbia) para FC porto.

Vendas

€126 milhões, João Félix, do Benfica para o At. Madrid (Espanha).

€50 milhões, Éder Militão, do FC Porto para o Real Madrid (Espanha);

€38 milhões, Raúl Jiménez, do Benfica para o Woilverhampton (Inglaterra);

€20 milhões, Felipe, do FC Porto para o At. Madrid (Espanha);

€12 milhões, Óliver Torres, do FC Porto para o Sevilha (Espanha).

INGLATERRA

Aquisições (fecho a 08/08/2019, 18h)

€70 milhões, Rodri, do AT. Madrid (Espanha) para o Manchester City;

€60 milhões, Tanguy Ndombélé, do Ol. Lyon (França) para o Tottenham;

€55 milhões, Aaron Wan-Bissaka, do Crystal Palace para o Manchester United;

€45 milhões, Youri Tielemans, do Mónaco (França) para o Leicester;

€45 milhões, Mateo Kovacic, do Real Madrid (Espanha) para o Chelsea.

Vendas

€100 milhões, Eden Hazard, do Chelsea para o Real Madrid (Espanha);

€55 milhões, Aaron Wan-Bissaka, do Crystal Palace para o Manchester United;

€33,4 milhões, Ayoze Pérez, do Newcastle para o Leicester;

€25 milhões, Marko Arnautovic, do West Ham para o SIPG (China);

€22,3 milhões, Tyrone Mings, do Bournemouth para o Aston Villa.

ALEMANHA

Aquisições (fecho a 02/09/2919)

€80 milhões, Lucas Hernández, do At. Madrid (Espanha) e do B. Munique;

€35 milhões, Benjamin Pavard, do Estugarda para o B. Munique;

€32 milhões, Kerem Demirbay, do Hoffnheim para o B. Leverkusen;

€30,5 milhões, Mats Hummels, do B. Munique para o B. Dortmund;

€25,5 milhões, Thorgan Hazard, do B. M'Gladbach para o B. Dortmund.

Vendas

€60 milhões, Luka Jovic, do E. Frankfurt para o Real Madrid (Espanha);

€44 milhões, Joelinton, do Hoffenheim para o Newcastle (Inglaterra);

€40 milhões, Sébastien Haller, do E. Frankfurt para o West Ham (Inglaterra);

€35 milhões, Benjamin Pavard, do Estugarda (II Liga) para o B. Munique;

€32 milhões, Abdou Diallo, do B. Dortmund para o Paris Saint-Germain (França).

ESPANHA

Aquisições (fecho a 02/09/2019)

€126 milhões, João Félix, dol Benfica (Portugal) para o At. Madrid;

€120 milhões, Antoine Griezmann, do At. Madrid para o Barcelona;

€100 milhões, Eden Hazard, do Chelsea (Inglaterra) para o Real Madrid;

€75 milhões, Frankie de Jong, do Ajax (Holanda) para o Bacelona;

€60 milhões, Luka Jovic, do E. Frankfurt/Benfica para o Real Madrid.

Vendas

€120 milhões, Antoine Griezmann, do At. Madrid para o Barcelona;

€80 milhões, Lucas Hernández, do At. Madrid para o B. Munique (Alemanha);

€70 milhões, Rodri, do At. Madrid para o Manchester City (Inglaterra);

€45 milhões, Mateo Kovacic, do real Madrid para o Chelsea (Inglaterra);

€35 milhões, Jasper Cillessen, do Barcelona para o Valência *.

ITÁLIA

Aquisições (fecho a 02/09/2019, 20h)

€75 milhões, Matthijs de Ligt, do Ajax (Holanda) para a Juventus *;

€36 milhões, Konstantinos Manolas, da AS Roma para o Nápoles;

€29,5 milhões, Leonardo Spinazzola, da Juventus para a AS Roma;

€26 milhões, Cristian Romero, do Génova para a Juventus;

€24 milhões, Franck Kessié, da Atalanta para o AC Milan.

Vendas

€36 milhões, Konstantin Manolas, da AS Roma para o Nápoles;

€29,5 milhões, Leonardo Spinazzola, da Juventus para a AS Roma;

€26 milhões, Cristian Romero, do Génova para a Juventus;

€24 milhões, Joachim Andersen, da Sampdoria para o Ol. Lyon (França)*;

€24 milhões, Franck Kessié, da Atalanta para o AC Milan.

FRANÇA

Aquisições (fecho a 02/09/2019)

€32 milhões, Abdou Diallo, do B. Dortmund (Alemanha) para o Paris Saint-Germain;

€30 milhões, Gelson Martins, do At. Madrid (Espanha) para o AS Mónaco;

€24 milhões, Joachim Andersen, da Sampdoria para o Ol. Lyon (França)*;

€22 milhões, Thiago Mendes, do Lille para o Ol. Lyon;

€18 milhões, Pablo Sarabia, do Sevilha (Espanha) e o Paris Saint-Germain.

Vendas

€60 milhões, Tanguy Ndombélé, do Ol. Lyon para o Tottenham (Inglaterra);

€48 milhões, Ferland Mendy, do Ol. Lyon para o Real Madrid (Espanha);

€45 milhões, Youri Tielemans, do Mónaco para o Leicester (Inglaterra);

€30 milhões, William Saliba, do Saint-Étienne para o Arsenal (Inglaterra);

€25 milhões, Jules Koundé, do Bordéus para o Sevilha (Espanha).

* valores confirmados pelos clubes envolvidos.