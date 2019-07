Morreu um dos arquitetos da aproximação entre Cuba e Estados Unidos

Morreu o cardeal cubano Jaime Ortega, anunciou a igreja de Cuba, num comunicado assinado pelo arcebispo de Havana, Juan da Caridad Garcia Rodriguez.

Considerado o arquiteto da reaproximação histórica entre o regime cubano e a Casa Branca, então liderada por Barack Obama, Jaime Ortega lutava já há algum tempo contra um cancro no pâncreas.

"Ao pensar hoje com carinho e gratidão no cardeal Jaime, ficamos felizes por saber que ele permanecerá entre nós, acompanhando-nos com as recordações do seu amável sorriso, da sua clarividente inteligência e com o testemunho de um sacerdócio dedicado e por vezes sofrido", expressou o arcebispo Garcia Rodriguez.

Era considerado um homem de consenso. Liderou a igreja cubana durante 35 anos até apresentar a renúncia em 2011, aceite pelo Papa Francisco apenas em 2016.

Ortega foi o organizador das visitas a Cuba do Papa João Paulo II, em 1998; do Papa Bento XVI, em 2012; e do Papa Francisco, em 2015.

Antes desta última visita papal, Ortega tinha-se dedicado, durante ano e meio, a estabelecer uma ponte secreta entre o líder da Santa Sé e as lideranças políticas de Cuba e Estados Unidos, contribuindo de forma significativa para a reaproximação confirmada em dezembro de 2014 pelos então respetivos presidentes, Raul Castro e Barack Obama.

Jaime Ortega morreu esta sexta-feira em Havana. Tinha 82 anos.