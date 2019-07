Protestos em Itália contra o LAV Lyon-Turim

Tamanho do texto

Milhares de pessoas dirigiram-se este sábado ao estaleiro da construção da Linha da Alta Velocidade (LAV) que deverá ligar as cidades francesa de Lyon e italiana de Turim, em Chiamonte.

É uma marcha de protesto organizada pelo coletivo "Não ao TAV" - a sigla em italiano -, na sequência da luz verde do governo de Roma para a continuação do projeto.

As autoridades italianas temem confrontos. O dispositivo de segurança junto do estaleiro foi reforçado com 500 efetivos.

O projeto semeia a discórdia desde que foi conhecido, por razões ambientais e orçamentais. A maior parte dos opositores, tanto em Itália como em França, consideram que é um desperdício de 20 mil milhões de euros.