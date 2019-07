O ciclista colombiano, Egan Bernal, tornou-se este domingo no primeiro latino-americano a ganhar a Volta à França em bicicleta. Há notícia de comoção e alegria por toda a Colômbia e, no coração de Paris, a festa começou a preparar-se bem cedo.

A camisola amarela teve este domingo um significado especial porque também é a cor do equipamento da seleção colombiana de futebol e pintou ainda com mais intensidade os Campos Elísios, com centenas de colombianos a comemorar a vitória de Bernal no Tour.