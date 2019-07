Greta Thunberg grava disco de apelo à Humanidade

A jovem ativista ecológica, Greta Thunberg, volta a surpreender pela coragem e determinação de uma jovem adolescente.

Desta vez, Greta gravou com o grupo britânico "The 1975", uma mensagem de apelo à Humanidade para as questões das mudanças climáticas.

"Estamos no início de uma crise climática e ecológica e devemos chamar-lhe aquilo que ela é: uma urgência", são as primeiras palavras.

Greta prossegue, alertando que "temos de adminitr que estamos a perder uma batalha. Devemos reconhecer que a geração precedente falhou, mas o homo sapiens ainda não falhou. É ainda tempo de mudar tudo", afirma.

Num acompanhamento minimalista de piano e em voz solene e grave a jovem lembra as catástrofes produzidas pelas mudanças climáticas e pede a redefinição das prioridades políticas, terminando com um apelo à "desobediência civil e rebelião", em nome da sobrevivência do Planeta e da Humanidade.

O tema fará parte do próximo album do grupo "The 1975" e tal como aconteceu com os outros discos da banda, um primeiro tema foi revelado na internet antes da saída do album e está disponível em todas as plataformas.

Greta Thunberg tornou-se uma das figuras mundiais da luta contra o aquecimento climático, na sequência do movimento das greves escolares de alerta para as questões do clima.