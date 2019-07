24 mortos em ataque bombista em Cabul

Pelo menos 24 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em Cabul, na sequência de um atentado suicida bombista seguido de um tiroteio.

O ataque na capital afegã teve como alvo os escritórios de Amrullah Saleh, ex-chefe dos serviços secretos e candidato a vice-presidente.

Saleh, que faz parte da lista do presidente afegão, Ashraf Ghani, ficou ligeiramente ferido.

Entre os mortos estão 16 civis, quatro membros das forças de segurança e quatro agressores.

150 civis foram resgatados durante a operação

O ataque coincide com o início da campanha para as eleições de 28 de setembro, as quartas eleições desde que o regime do Talibã caiu em 2001.