Neste jornal destacamos as suspeitas de um possível envenenamento de Alexei Navalny, o líder da oposição russa internado de urgência este domingo com sintomas de uma reação alérgica. Seguimos para a Roménia, onde um homem assumiu a autoria dos homicídios de duas jovens que as autoridades podiam ter evitado. No fim do jornal damos a história de um ciclista português que pedalou de Bruxelas a Lisboa por uma causa: Esclerose Múltipla.