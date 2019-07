"Fortnite" torna rapazes de 16 anos em milionários

Tamanho do texto

Kylie Giersdorf, de apenas dezasseis anos, liderou a lista de novos adolescentes tornados milionários pelo primeiro Mundial de Fortnite, um videojogo multijogador disputado pela internet.

O norte-americano concorreu sob o nome "Bugha", venceu a competição individual, tornou-se no primeiro campeão mundial de Fortnite e recebeu a principal fatia, três milhões de dólares (cerca de 2,7 milhões de euros), da maior bolsa de prémios jamais pagos em torneios de videojogos: 30 milhões de dólares (26,9 milhões de euros).

Na competição de pares, os maiores prémios vieram para a Europa. Os primeiros campeões do mundo de pares a jogar Fortnite são "Nyrhox" e "Aqua", avatares do norueguês Emil Bergquist Pedersen e do austríaco Thomas Arnould, que repartiram três milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros para cada).

Os vice-campeões do Mundo são o britânico Jaden "Wolfiezs" Ashman e o holandês David "Rojo" Jong, que repartiram 2,25 milhões de dólares ( pouco mais de dois milhões de euros).

A irmã mais nova de Jaden, um dos primeiros vice-campeões mundiais de pares de Fortnite, revelou a tentativa frustrada da família de afastar o adolescente do videojogo, por causa da escola.

"Agora, olhem para ele. Foi para a América e conseguiu isto tudo. Ganhou tanto e esteve tão bem. Estou muito orgulhosa dele", afirmou Katie Hyams, em declarações à Sky.

O recorde da maior bolsa de prémios em torneios de videojogos está previsto ser batido já este mês de agosto numa competição intitulada "The International", onde diversas equipas vão jogar "Dota 2" na disputa de um "prize money" de quase 31 milhões de dólares (27,8 milhões de euros).