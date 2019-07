Norte-americano surge vendado e algemado em esquada da polícia

Um dos jovens norte-americanos detidos em Itália por suspeita de assassínio de um polícia surgiu numa esquadra de Roma de olhos vendados e algemado. A imagem foi divulgada pelo jornal italiano "Corriere della Sera". A polícia já confirmou a veracidade da fotografia e anunciou ter aberto um inquérito para perceber porque foi o suspeito vendado e porque divulgaram a imagem à imprensa.

Finnegan Lee Elder, de 19 anos, e Gabriel Natale-Hjorth, de 18, naturais da cidade norte-americana de São Francisco, foram presos, na sexta-feira, por alegadamente terem assassinado o oficial Mario Cerciello Rega.

O polícia, de 35 anos, foi esfaqueado oito vezes, no bairro de Prati, em Roma perto do hotel onde os jovens estavam hospedados. Morreu horas depois.

Segundo as autoridades, Elder e Natale-Hjorth ter-se-ão envolvido numa desavença com um traficante local.

O caso provocou ondas de indignação em Itália. As exéquias de Mario Cerciello Rega ocorreram no domingo e contaram com a presença do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte.