Oposição russa evoca possível envenenamento de Navalny

As suspeitas de que o líder da oposição na Rússia terá sido vítima de envenenamento levaram vários apoiantes ao hospital para onde Alexei Navalny foi transportado. Cerca de duas dezenas deles, e até mesmo jornalistas em trabalho, foram detidos pelas autoridades.

Navalny, que cumpria uma pena de prisão de 30 dias por convocação de um protesto não autorizado, foi internado após sofrer o que foi apresentado como uma "grave reação alérgica".

O hospital ainda não divulgou um diagnóstico oficial. Mas, segundo a médica pessoal do ativista, este apresentava uma inflamação grave no rosto, sobretudo nas pálpebras, e vários abcessos no pescoço, peito e costas. Anastasia Vasilyeva escreveu no Facebook que conseguiu falar rapidamente com Navalny, mas que não a deixaram examiná-lo, declarando que pode estar em causa a possibilidade de envenenamento.

Protestos em Moscovo, este sábado

Já a advogada do opositor, Olga Mikhailova, veio manifestar a sua estranheza, tanto mais que Navalny não terá qualquer histórico de alergias.

O advogado anticorrupção foi encarcerado depois de apelar à manifestação que decorreu no passado sábado, na qual foram detidos mais de mil manifestantes.

O protesto deveu-se à exclusão de vários candidatos independentes das eleições para a Assembleia Municipal de Moscovo, no dia 8 de setembro.